A Vallecrosia “Aspettando il Natale 2018” non vuole essere solo un calendario di eventi, ma una serie di momenti, in cui i cittadini si possono incontrare, occasioni di scambio e di gioia per festeggiare il Santo Natale e vivere meglio la socialità nella Comunità. Un sentito ringraziamento l’Amministrazione Comunale di Vallecrosia lo vuole riservare alle Associazioni che, con il loro impegno e anche tramite la Consulta comunale dell’Associazionismo, hanno reso possibile realizzare un programma così ricco , in grado di coinvolgere tutti, dai bambini agli anziani e ai tanti volontari che in Vallecrosia operano per la collettività.

Il programma delle manifestazioni si aprirà sabato mattina 24 novembre alle ore 9,30, nel Salone parrocchiale dell’Istituto Don Bosco (Via Colonnello Aprosio 433) con la conferenza e presentazione di un libro del campione mondiale paraolimpico di sci nautico Daniele Cassioli e continuerà poi con quasi trenta eventi fino al giorno dell’Epifania.

L’Amministrazione di Vallecrosia presenta ai concittadini e gentili ospiti il seguente programma di manifestazioni del periodo natalizio tutte ad ingresso libero:

Sabato 24 novembre, ore 9,30, Sala Parrocchiale Istituto Don Bosco, conferenza “OK sono cieco, E allora? Io vinco così”, incontro con l’atleta paraolimpico campione mondiale sci nautico Daniele Cassioli, a cura della SPES Auser e riservato agli studenti.

Venerdì 30 novembre, ore 17,30, Sala Polivalente comunale, presentazione libro: Quell’ultimo guizzo di fumo – Dissolvenze incrociate… dell’autore Elio Maccario, presentato da Paola Maccario.

Domenica 2 dicembre, ore 16,00, Sala Polivalente comunale, spettacolo teatrale “ e se in una notte qualunque…” a cura della Compagnia Stabile di Vallecrosia-Teatro della Luna.

Venerdì 7 dicembre

Ore 17,30, Sala Polivalente comunale, presentazione libro: I 31 uomini del generale – un maresciallo dei Carabinieri con dalla Chiesa dell’autore Antonio Brunetti, presentato da Roberto Capaccio.

Ore 20,45, Sala Polivalente comunale, spettacolo teatrale “Taxi a due piazze” a cura Compagnia Stabile di Vallecrosia-Teatro della Luna.

Sabato 8 dicembre

Dalle ore 9,30 Torneo di calcio giovanile al campo Zaccari di Via Braie, in Camporosso Mare, a cura dell’U.S. Don Bosco.

Ore 17,30, Sala Polivalente comunale, vernissage mostra “Smart-(phone) è bello” del fotografo Gerardo Salerno. L’esposizione resterà aperta tutti i giorni fino al 15 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

Domenica 9 dicembre, ore 16,00, Sala Polivalente comunale, concerto vocale e musicale “Natale nel Mondo” del Duo Albory.

Venerdì 14 dicembre, ore 17,30, Sala Polivalente comunale, presentazione del libro: Sulle tracce dei Catari di Graziano Consiglieri, presentato da Salvatore La Mendola.

Sabato 15 dicembre, ore 20,45, Teatro Parrocchia di San Rocco, Concerto Natalizio Gospel a cura della Family Band Gospel Choir.

Mercoledì 19 dicembre

ore 11,00, Teatro Parrocchia San Rocco, spettacolo “Festival delle abilità al plurale” a cura dei giovani della SPES Auser.

Dalle ore 16,30, nuova palestra complesso scolastico Andrea Doria, torneo minibasket “Aspettando il Natale” a cura delle Scuole basket Riviera dei Fiori.

Venerdì 21 dicembre, ore 17,30, Sala Polivalente comunale, presentazione del libro: La carta del burro di Paola Maccario, presentata da Corrado Ramella.

Sabato 22, domenica 23, lunedì 24 dicembre, dalle ore 10,00 alle ore 18,00, Pista di pattinaggio solettone sud di via C. Colombo, “Villaggio natalizio – parco giochi gonfiabili” a cura dell’Associazione La Mia Città in collaborazione con la Consulta delle Associazioni di Vallecrosia.

Sabato 22 dicembre, ore 15,15, Centro Sociale di Vallecrosia Alta, “Auguri dell’Amministrazione” con brindisi.

Domenica 23 dicembre, ore 15,15, Sala Polivalente comunale “Auguri dell’Amministrazione” con saggio dei giovani artisti Associazione Musicale G.B. Pergolesi e brindisi finale.

Mercoledì 26 dicembre, ore 20,45, Chiesa S. Maria Ausiliatrice concerto delle corali cittadine “Puer Natus” seguirà cioccolata calda per tutti.

Venerdì 28 dicembre, ore 20,45, Piazza del Popolo in Vallecrosia alta, “Concerto gospel davanti al fuoco”, a cura a cura della Family Band Gospel Choir.

Domenica 30 dicembre, ore 16,00, Sala Polivalente comunale concerto della pianista Veronica Rudian, pro sfollati Ponte Morandi di Genova.

Lunedì 31 dicembre….Grande Sorpresa

Venerdì 4 gennaio, ore 17,30, Sala Polivalente comunale, presentazione del libro: Il Passo della Morte….di Enzo Barnabà e Viviana Trentin.

Sabato 5 gennaio

Nel pomeriggio sul Lungomare… Aspettando la Befana,

ore 20,45, Sala Polivalente comunale, spettacolo teatrale “Streghe, tarocchi e…..” a cura della Compagnia Teatro 2000

Domenica 6 gennaio, dalle ore 9,30, Torneo giovanile di calcio al Campo Zaccari di Via Braie, in Camporosso Mare, a cura dell’U.S. Don Bosco.