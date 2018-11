Vallebona è in lutto per la scomparsa di Dante Rossi “Scardè”, mancato all’età di 91 anni. Dante era una persona molto conosciuta ed apprezzata per i suoi valori e benvoluta per il suo carattere.

Così lo ricorda Pia Viale sulla pagina Facebook di Vallebona.

“A 91 anni si è concluso il tuo bel viaggio, dedicato ai valori fondamentali: famiglia, lavoro, musica, religiosità, convivialità, presenza positiva ed impegno esemplare. Sembrava non dovesse mai concludersi il tuo cammino ed invece oggi ciò è accaduto. Ti salutiamo molto dispiaciuti da questa pagina, quella di Vallebona, la tua Vallebona, che oggi sa di aver perso una pietra miliare. La temperanza del tuo carattere e dei tuoi modi restino nel ricordo e siano di esempio. Ciau Scardé…”