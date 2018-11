Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La città di Sanremo ha ricevuto, questa mattina, la visita dell’Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, Comandante del Comando Marittimo Nord. Accompagnato dal comandante della Capitaneria di Porto di Sanremo, Tenente di Vascello, Giorgio Coppola e del Comandante della Capitaneria di Porto di Imperia, Capitano di Fregata, Marco Parascandolo, l’Ammiraglio, dopo il meeting nella Capitaneria, ha raggiunto il centro di Sanremo. Qui ha potuto ammirare il teatro Ariston, l’isola pedonale e quindi arrivare al Casinò. A porta Principale è stato accolto dal Cons. Olmo Romeo, Presidente di Federgioco e dal Direttore Generale Ing. Giancarlo Prestinoni. L’Ammiraglio Lazio ha potuto constatare la bellezza architettonica ed artistica del manufatto e la grande tradizione storica, teatrale e culturale che l’Azienda tramanda. La visita si è conclusa con lo scambio augurale di doni. “Ringrazio l’Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio per questa visita che ci onora e che riafferma il forte legame creato da tempo con la Capitaneria di Porto e con i suoi comandanti, con cui abbiamo instaurato rapporti di grande collaborazione, di amicizia e di ammirazione per l’importante impegno verso la collettività. “ Ha detto il consigliere Olmo Romeo, che ha indirizzato all’Ammiraglio Lazio l’auspicio “di nuovi incontri e rinnovate collaborazioni culturali con la Capitaneria di Porto a servizio della cittadinanza”.

