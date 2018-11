Appuntamento alle ore 17 oggi per il “Sanremo international guitar Festival & Competition”, Premio Casinò di Sanremo, con un programma straordinario: prima le esibizioni dei due chitarristi messicani, Cecilio Perera e Martìn Madrigal, poi il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo (Direttore Giancarlo De Lorenzo) con la solista polacca Katarzyna Smolarek, vincitore dell’edizione 2017 del Concorso legato al “Sanremo international guitar Festival & Competition”, infine la cerimonia di premiazione della IV edizione del Concorso internazionale di esecuzione e interpretazione chitarristica “Categoria Open”.

Cecilio Perera, nato a Mérida (Yucatán, México) nel 1983, è un notissimo chitarrista di fama internazionale, conosciuto per la sua musicalità, espressività, il virtuosismo. Si cimenta in un ampio e versatile repertorio musicale che spazia tra il folklore medievale, rinascimentale, barocco, classico, romantico, contemporaneo, latino-americano. Martìn Madrigal, nato a Torreon (Coahuila, Mexico), nel 1961, è considerato dalla critica come uno dei migliori chitarristi messicani per il grande senso musicale e per la tecnica raffinata. Possiede un tocco delicato unitamente alla potenza del suono. Katarzyna Smolarek, nata nel 1995 a Miastko, in Polonia. Dal 2015 studia presso l’Università Mozarteum di Salisburgo con il professor Marco Tamayo. Ha ricevuto più di 20 premi in concorsi nazionali e internazionali. Nel 2017 ha vinto la III edizione del Concorso chitarristico internazionale di Sanremo.

Straordinaria la serata di venerdì. Apertura con Paco Seco (Spagna), uno dei chitarristi più interessanti del momento. Versatile e creativo, una tecnica unica, con la fusione tra le note chiare e nitide della chitarra classica e la passione e l’agilità istintive della chitarra flamenca. Una presenza scenica accattivante, la musica che rompe i confini tra il classico e il flamenco, un’espressione vivente di libertà musicale. A seguire Xuo Tuo (Cina), giovane e promettente chitarrista classico, che ha avuto la fortuna di studiare con i migliori Maestri in Cina, tra cui il professor Chen Zhi. Chiusura con Xuanxuan Sun (Cina), una delle più grandi ed importanti esecutrici di chitarra nel suo paese, una raffinata tecnica ed una grandissima musicalità.

Questo il programma del “Sanremo international guitar Festival & Competition”, Premio Casinò di Sanremo.

Giovedì 22 novembre, ore 17:00

Cecilio Perera (Messico)

Martín Madrigal (Messico)

Katarzyna Smolarek (Polonia)

Orchestra Sinfonica di Sanremo, Direttore Giancarlo De Lorenzo

Al termine del concerto, si terrà la cerimonia di premiazione della IV edizione del Concorso internazionale di esecuzione e interpretazione chitarristica “Categoria Open”.

Venerdì 23 novembre, ore 21:00

Paco Seco (Spagna) Flamenco

Xuo Tuo (Cina)

Xuanxuan Sun (Cina)

Sabato 24 novembre, ore 21:00

“SoloDuo” > Lorenzo Micheli (Italia), Matteo Mela (Italia)

Orchestra di Chitarre del Ponente Ligure Quartetto “Guitar & Friends”

Noemi Fontana, Paolo Sabatini, Samuele Martini, Gabriele D’Adamo

Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito ad eccezione del concerto con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo del 22 novembre, con ingresso a 15 euro. La bigliettazione sarà curata e gestita dall’Orchestra.