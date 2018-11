Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il 16 novembre si è riunito il c.d.a. di Aceb per deliberare il nominativo dell’associazione vincitrice del bando. Sono state controllate le domande ricevute dalle varie Associazione che hanno partecipato risultando tutte perfettamente regolari. Le Associazioni vincitrici del bando sono: • La P.A. Croce Azzurra di Vallecrosia, col progetto acquisto ambulanza di rianimazione; • La Protezione Civile di Camporosso, col progetto acquisto mezzo spargisale. Le cifre da erogare verranno stabilite alla chiusura del bilancio di Aceb perl’anno 2018, entro il 31 marzo 2019. www.aceb-ets.com/bando “I progetti ricevuti erano tutti molto interessanti, ma quest’anno, ne abbiamo potuto accontentare solamente. 2.Auguriamo alle due associazioni vincitrici, una buona riuscita per i loro bellissimi progetti” dice Stefano Urso, Presidente Aceb.

