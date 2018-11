Con la vittoria fuori casa per 3 set a 1 a Cogoleto la squadra femminile del Grafiche Amedeo Sanremo ha conquistato la sua quinta vittoria consecutiva. In questo modo rimane a ridosso della testa della classifica dietro la super squadra di Cercare, ancora imbattuta.

Perso il primo set ai vantaggi per 27 a 25 il Grafiche Amedeo con l’innesto di giovanissime atlete ha saputo ribaltare il risultato vincendo 3 set consecutivi e chiudendo l’incontro per 3 set a 1. Notizia negativa per il settore maschile, squadra nata dalla fusione del Riviera Volley con i giovani della Nuova Lega Pallavolo Sanremo. I ragazzi allenati da Ciogli dopo aver vinto splendidamente a Finale, la settimana scorsa, hanno perso in casa contro il Volley 3 Stelle Villaggio Chiavari. Una squadra esperta, ma abbordabile. Sicuramente hanno pesato certi infortuni in casa del grafiche Amedeo che hanno condizionato scelte di gioco.