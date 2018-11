Il SIC (Sito di Interesse Comunitario) Monte Ceppo è un’area di circa 3000 ettari posta a cavallo tra la val Nervia e Argentina, caratterizzata da un’imponente foresta (ex demaniale) a faggio, di notevole pregio, alternata a pinete montane. La parte sommitale del monte Ceppo (1627m s.l.m.) è mantenuta a prato tramite l’attività di pascolo nei mesi estivi, che garantisce la presenza di numerose specie floristiche. Non mancano anche interessanti presenze faunistiche come il camoscio alpino e il lupo.

Il monte Ceppo è una delle cime meno conosciute delle Alpi Liguri, ma non per questo meno bella e interessante; dalla vetta è possibile godere di un panorama a 360 gradi su tutto l’imperiese, dal mare alle Alpi Marittime.

L’escursione parte dalla località Colla Langan (1126m s.l.m.) e dall’omonimo passo che mette in comunicazione la Val Nervia con la Valle Argentina. Procedendo in direzione sud si segue un ampio sentiero immerso nel bosco misto a pino silvestre, nocciolo e carpino. La traccia, che ricalca un’antica via medievale, attraversa Carmo San Vincenzo (1274m s.l.m.) e sbocca in una piccola area prativa su cui sorge il santuario di San Giovanni dei Prati (1242m s.l.m.), antico cenobio benedettino fondato nel XII secolo e poi abbandonato nei secoli successivi. Oltrepassato il santuario, ci si immerge nell’ombrosa e silenziosa foresta di faggi risalendo il Carmo delle Vernie (1500m s.l.m.) fino a raggiungere il crinale. Da qui seguendo la traccia sul pendio si ascende dapprima all’anticima e poi alla cima erbosa del monte Ceppo (1627m s.l.m.). Dalla vetta si scende compiendo un interessante anello che inizia con una ripida discesa lungo la dorsale Sud-Ovest per poi piegare verso nord rimanendo a mezza costa fino a raggiungere la Gola del Merlo e infine il crinale Ceppo-Carmo delle Vernie. Da qui si rientra a passo Langan sulla traccia percorsa nella mattinata.

SCHEDA TECNICA

Lunghezza: 12 km ca.

Dislivello: 500m

Tempi soste comprese: 5.00 ore ca.

Difficoltà: escursionistica

Bollino blu MY – medio impegnativo

DATI LOGISTICI

ore 08.30, a Molini di Triora presso il campo sportivo; compatimento auto e arrivo a colle Langan

ore 09.00, partenza

0re 16.00, rientro a Molini di Triora

INFO e PRENOTAZIONI

MATTEO SERAFINI

Guida Ambientale Escursionistica

Cellulare e WhatsApp – 333 6853041