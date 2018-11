Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Mostra “Ligustro e l’ultimo impressionista” dal 24 novembre al 4 gennaio 2019 Una nuova mostra dedicata alla Liguria e ai suoi paesaggi ricchi di colore e della luce che caratterizzò e rese celebre al grande pubblico gli Impressionisti, la stessa luce che affascinò Ligustro, il genio della xilografia moderna, al punto da dedicare al paesaggio un’ampia collezione di pastelli dal grande carattere e impatto visivo. Quella stessa luce che vibra nelle opere dell’ultimo degli Impressionisti. Il 24 novembre sono in programma l’anteprima e l’incontro con l’artista alle ore 10. Il vernissage è previsto dalle ore 17 alle 20.30 alla Galleria Barattolo in Piazza San Francesco 10 ad Imperia. La mostra, curata da Maria Nella Ponte (Hellory) e da Vincenzo Bordoni (vKlabe), sarà visitabile fino al 4 gennaio 2019 dalle 16 alle 19:30 e su appuntamento.

