In vista delle elezioni comunali a Sanremo l’asse della coalizione di Alberto Biancheri si sposta ancora più a destra. Dopo l’esclusione dalla giunta degli esponenti più a sinistra nel 2017 (Leandro Faraldi e Daniela Cassini), ora a fare le prove di matrimonio con Biancheri c’è un nuovo insieme di politici legati a Forza Italia non allineati al modello Toti. Il gruppo sembra intenzionato a riunirsi in una lista civica attorno a Giuseppe Di Meco, come riporta Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.