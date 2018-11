Alessia Muraglia, veterinaria con residenza a Diano Castello e interessi professionali ad Andora, ha lanciato un appello per ritrovare la propria gallina Ginetta sparita da 4 giorni. “Spero che sia uscita dal giardino e che qualcuno, magari, l’abbia portata nel suo pollaio dopo averla ritrovata. Offro 500 euro di ricompensa a chi me la riporta” scrive la veterinaria tramite sms, mail e Facebook. Ginetta è una gallina diventata talmente domestica da essere una di casa, al pari di gatti e cani, come scrive Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.