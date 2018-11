Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A Rapallo una donna di 80 anni è morta travolta da un’auto in centro città. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava camminando sul ciglio della strada quando un’auto l’ha travolta. L’uomo alla guida dell’auto è risultato negativo all’alcoltest.

