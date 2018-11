Una donna ha denunciato ai Carabinieri di essere stata derubata da due persone sul lungomare di Ventimiglia questa sera. Da quanto dichiarato,anche in un post sfogo sul social Facebook i due aggressori sarebbero extracomunitari. Un episodio che segue di poco l’altra aggressione avvenuta ai danni di Un anziana 81 enne in via Giovanni XIII, in questo caso la vittima è riuscita a far fuggire gli aggressori.

Tornando all’episodio del lungomare racconta la donna “Io da questa sera ho paura Ad uscire a Ventimiglia visto che sono stata derubata sul lungomare…. per fortuna non mi hanno toccata ” questa situazione deve essere risolta prima di altre .

Gli episodi di microcriminalità sono sempre più frequenti.