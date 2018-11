La Sanremese oggi pomeriggio si è imposta per 2-1 al “Forlano” di Stresa nel recupero della partita del girone A di serie D non disputata ad ottobre a causa dell’impraticabilità del campo. Grazie a questo successo i matuziani balzano al primo posto in graduatoria con 29 punti uno in più rispetto al Lecco (che però deve ancora recuperare una partita al “Bacigalupo” di Savona mercoledì 28 novembre). Dopo un primo tempo a reti bianche i biancoazzurri sono andati in vantaggio con un rigore di Molino (al quinto centro stagionale) al 10′ della ripresa. I piemontesi hanno momentaneamente pareggiato con il neoentrato Scienza al 25′ ed infine, ancora una volta in zona Cesarini, la Sanremese ha fatto bottino pieno segnando con Fall (al terzo gol in campionato) a 7 minuti dalla fine del match.