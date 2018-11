Il Crea (Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo) di Sanremo organizza un evento al Forte Santa Tecla sabato 24 novembre dalle ore 9.30 alle ore 13, all’interno del “Pasta pesto Day”, evento internazionale per sostenere Genova.

Nel corso della giornata saranno analizzati vari aspetti quali: l’importanza di un prodotto agroalimentare di qualità e il percorso per l’ottenimento della certificazione; presentazione del progetto Biotech GEO per un basilico resistente alla Peronospora, temibile fungo che minaccia la coltivazione dell'”oro verde” ligure e, per concludere, gli aspetti qualitativi e nutrizionali presenti in un piatto di pasta al pesto. In seguito della tragedia del Ponte Morandi, è prevista una dimostrazione della preparazione tipica del pesto alla genovese, con la partecipazione dell’Istituto alberghiero di Sanremo e, in conclusione, una degustazione di pasta al pesto presso i ristoranti affiliati per devolvere un’offerta a favore di Genova, sia da parte dei ristoratori che del cliente.

Inoltre, la Dottoressa Elisabetta Lupotto, responsabile del “Progetto Frutta e Verdura nelle Scuole-Misure di Accompagnamento”, parlerà di quelle che saranno le nuove attività previste per l’anno scolastico in corso e consegnerà agli insegnanti che hanno partecipato alle visite organizzate al centro CREA di Sanremo, il volume delle attività svolte nel corso delle misure di accompagnamento dell’anno 2017-2018″.