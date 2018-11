Sabato 24 novembre alle 10 a Sanremo al Floriseum, in Corso Cavallotti 113, a Villa Ormond, si terrà una conferenza su “La valorizzazione e fruizione del patrimonio botanico e florovivaistico nel Ponente Ligure”

L’evento è organizzato dall’Associazione AMICI DEL GIARDINO DI VILLA ORMOND.

Si parlerà di Ludovico Winter, botanico, paesaggista e pioniere della floricoltura, di origine germanica e

chiamato da Thomas Hanbury nel per realizzare il suo Giardino alla Mortola. Nella mattinata interverranno

diversi esperti esporranno la figura di Winter sia come progettista di giardini, sia come vivaista. La mattinata

si concluderà con un momento di discussione finale.

Il Dottor Claudio Littardi, presidente Centro Studi e Ricerche per le palme esaminerà il segna lasciato dalla

cultura germanica nel paesaggio, nel vivaismo e nella floricoltura ligure tra il XIX e il XX secolo.

PROGRAMMA

10.00 Saluti Autorità

Barbara Biale Assessore Sviluppo Economico, Finanziamenti Europei Comune di Sanremo

Paola Gullino, Federica Larcher e Marco Devecchi. Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

(DISAFA), Università degli Studi di Torino

Il carteggio di Winter a Thomas Hanbury: da progettista di giardini a vivaista

Claudio Littardi – Centro Studi e Ricerche per le Palme- Sanremo

Il segno della cultura germanica nel vivaismo e nel paesaggio della Riviera ligure di Ponente

Roberto Ronco

L’eredità del Winter e gli scenari attuali: alcune riflessioni.