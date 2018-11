Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Si è svolta alla Confartigianato a Sanremo la consegna dei diplomi alle 13 ragazze che, al termine degli esami di specializzazione estetica, hanno ottenuto l’abilitazione professionale per aprire un’attività. Presenti la direttrice della scuola Accademia Formativa Patrizia Morreale e la responsabile della sede di Arma di Taggia Manuela Sartore, insieme a tutto il corpo docenti del corso. Le 13 nuove estetiste sono: Sara Attisano, Ylenia Berio, Elena Bruno, Sofia Scarella, Federica Passero, Francesca Ghigliotti, Marta di Luzio, Valentina Mitola, Juny Carretta, Ramona Savini, Alessia Buttiglieri, Francesca Mei e Giada Albini. Alle più meritevoli è stato poi consegnato un premio speciale da Fashion Beauty, San PietroLab, Accademia Formativa e Confartigianato.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)