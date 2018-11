Pro Loco Realdo e APS Realdo Vive organizzano il concorso “Il tuo albero a Realdo” – Natale 2018

I partecipanti al concorso dovranno ideare e realizzare, artigianalmente in ogni sua parte, una rivisitazione del tradizionale albero di Natale a tema libero, che verrà esposto negli angoli più caratteristici di Realdo.

Le opere saranno visitabili liberamente per tutta la durata dell’evento, al termine del quale, la giuria voterà il miglior albero. Verranno premiati anche l’albero e il visitatore più “social”.

L’iscrizione è gratuita e le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 3 dicembre, l’allestimento è previsto dal 14 al 16 dicembre, e il concorso si concluderà il 6 gennaio.

I premi consisteranno in servizi e prodotti delle associazioni promotrici.

Per informazioni, regolamento e domande di iscrizione info@realdovive.it o sulla pagina Facebook Realdo Vive.