Nel giorno della festa di San Leonardo, ad Imperia la Piscina Felice Cascione sarà aperta per tutto il pubblico che vorrà passare questa giornata di festa. L’impianto aprirà alle ore 10 e chiuderà alle ore 21. Durante il pomeriggio verrà recuperata la lezione di Scuola Nuoto precedentemente rimandata per il maltempo e sono previste lezioni di AquaFitness alle 10.30, alle 13 ed alle 19.

