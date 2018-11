Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Sabato 24 novembre dalle 9 alle 12 nella Caserma dei Vigili del Fuoco di Ventimiglia si terrà un’esercitazione congiunta con il 118 e gli enti di soccorso dell’estremo ponente ligure. Sarà simulato un incidente stradale con più feriti coinvolti in scenari diversi che dovranno essere estratti, stabilizzati ed ospedalizzati. L’esercitazione ha l’obiettivo di evidenziare alcune criticità che si possono riscontrare su interventi congiunti oltre che di rafforzare la sinergia tra i vari operatori del soccorso.

