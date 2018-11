Aggressione ai danni di una donna anziana di 81 anni in Via Giovanni XXIII nella città di confine questa sera. La donna a quanto raccontato da lei stessa è stata strattonata da due individui che volevano scipparla. Caduta a terra procurandosi delle escoriazioni la donna è però riuscita a far fuggire gli aggressori a trovare un rifugio e chiamare le forze dell’ordine. Indaga la Polizia