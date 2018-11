Domani alle 16 il Sindaco Armando Biasi invita la popolazione ad un nuovo appuntamento dell’iniziativa “Su e giù per Vallecrosia”, l’appuntamento mensile della maggioranza con la popolazione per verificare lo status quo delle diverse zone della città e raccogliere eventuali segnalazioni. Questo mese il percorso che effettuerà il primo cittadino con la sua “squadra” sarà: Piazza ex mercato, via Giovanni XXII e via San Vincenzo.

Biasi afferma: “Prosegue il progetto di Amministrazione trasparente, di vicinanza e coinvolgimento attivo della cittadinanza. Invito i residenti di quella zona di Vallecrosia a partecipare all’iniziativa, in quanto solo grazie alle segnalazioni di chi vive quotidianamente i quartieri, l’Amministrazione può intervenire con le variazioni utili per migliorare la quotidianità dei cittadini e rendere Vallecrosia un luogo più accogliente”.