Al “Sanremo international guitar Festival & Competition”, Premio Casinò di Sanremo, è il turno questa sera di Zoran Dukic (Croazia) e Ding Wuhong (Cina). Zoran Dukic è uno dei più importanti chitarristi del nostro tempo. Artista dalla sensibilità eccezionale, ha una straordinaria capacità di comunicazione e di interazione con il pubblico. Ha realizzato tourne´es con programmi dedicati interamente alla musica di J.S. Bach, che rappresenta un punto focale della sua vita musicale. Ding Wuhong è talento e musicalità misti ad una grandissima passione per il lavoro. Ha al suo attivo importanti pubblicazioni chitarristiche ed è l’autore di uno dei metodi di chitarra più venduti in Cina ed Asia. Aseguire la cerimonia di premiazione e la esibizione dei primi premi della IV edizione del Concorso internazionale di esecuzione e interpretazione chitarristica “Categorie Giovani”.

Straordinaria la serata di domani. Apertura con Tali Roth, una tra le principali chitarriste viventi: è a capo del programma di chitarra della Juilliard School di New York e professore aggiunto presso la New York University. A seguire il “Quartetto Carlo Ghersi” (Sergio Basilico, Fabrizio Vinciguerra, Enzo Monaco, Alberto Tiscia), formazione cameristica, nata per rendere omaggio alla figura del M° Carlo Ghersi, precursore, poi importante caposcuola a Sanremo, nell’insegnamento della Chitarrra Classica in Italia. Terza parte di serata con il sudafricano Dimitrios Giannakis, estroso interprete di molti generi, capace di rappresentare musicalmente sul palco la sua straordinaria multietnicità.

Questo il programma del “Sanremo international guitar Festival & Competition”, Premio Casinò di Sanremo.

Martedì 20 novembre, ore 21:00

Zoran Dukic (Croazia)

Ding Wuhong (Cina)

Cerimonia di premiazione ed esibizione dei primi premi della IV edizione del Concorso internazionale di esecuzione e interpretazione chitarristica “Categorie Giovani”.

Mercoledì 21 novembre, ore 21:00

Tali Roth (USA)

Quartetto “Carlo Ghersi” (Italia): Sergio Basilico, Fabrizio Vinciguerra, Enzo Monaco, Alberto Tiscia.

Dimitrios Giannakis (Sudafrica)

Giovedì 22 novembre, ore 17:00

Cecilio Perera (Messico)

Martín Madrigal (Messico)

Katarzyna Smolarek (Polonia)

Orchestra Sinfonica di Sanremo, Direttore Giancarlo De Lorenzo

Al termine del concerto, si terrà la cerimonia di premiazione della IV edizione del Concorso internazionale di esecuzione e interpretazione chitarristica “Categoria Open”.

Venerdì 23 novembre, ore 21:00

Paco Seco (Spagna) Flamenco

Xuo Tuo (Cina)

Xuanxuan Sun (Cina)

Sabato 24 novembre, ore 21:00

“SoloDuo” > Lorenzo Micheli (Italia), Matteo Mela (Italia)

Orchestra di Chitarre del Ponente Ligure Quartetto “Guitar & Friends”

Noemi Fontana, Paolo Sabatini, Samuele Martini, Gabriele D’Adamo

Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito ad eccezione del concerto con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo del 22 novembre, con ingresso a 15 euro. La bigliettazione sarà curata e gestita dall’Orchestra.