“Fatti non parole. Genova avanti tutta per la ricostruzione del ponte. Oggi è entrata in vigore la legge di conversione del decreto sulle urgenze e oggi, senza perdere tempo, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato subito il nuovo decreto per la semplificazione della documentazione antimafia per la ricostruzione del viadotto autostradale sul Polcevera.

Il gruppo regionale della Lega ringrazia il ministro Salvini e il nostro viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, i quali ancora una volta hanno dimostrato di lavorare seriamente e in modo efficace anche per Genova e la Liguria, abbandonate da anni dal Pd e dalla sinistra che alla Camera e al Senato hanno infatti votato contro il Decreto Genova.

Siamo tutti uniti con Salvini perché, come ha dichiarato il ministro, il capoluogo ligure merita risposte immediate e non possiamo permetterci di perdere nemmeno un’ora.

Ricordo che il commissario per la ricostruzione e sindaco di Genova Marco Bucci nei giorni scorsi ha nominato come subcommissario il magistrato Piero Floreani, ex procuratore della Corte dei Conti di Torino”.

Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria-Salvini