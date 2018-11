Sabato 24 novembre alle 21 alla Piccola Velocità (ex scalo merci) di Ospedaletti, nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Ospedaletti, per ricordare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E.- Donne del Ponente per le Pari Opportunità, propone

“Però mi vuole bene”

performance composta da recitati, video, poesie, testimonianze e qualificati contributi, quali spunti di riflessione su attuali forme di violenza, in una sorta di percorso, scandito da poetiche canzoni, che raccontano vissuti di donna.

Questo spettacolo, ideato, interpretato e realizzato dal Gruppo P.E.N.E.L.O.P.E., si avvale della partecipazione del Maestro Gianni Martini e della cantante Valentina Gallinella.

Con questa iniziativa, si intende anche dare risalto ai Servizi di aiuto e supporto alle vittime di violenza, presenti sul Territorio.

Tutti sono invitati a partecipare. Gli organizzatori ringraziano la Banca di Caraglio per il sostegno accordato.