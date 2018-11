Ecco la prima immagine della maglietta ufficiale della maratona di Sanremo, in programma il 9 Dicembre, che tutti i partecipanti troveranno nel pacco gara. Un capo tecnico di alta qualità firmato Joma. Si tratta del risultato di un accordo con la nota marca sportiva, con cui il Comitato della Sanremo Marathon ha formalizzato una collaborazione specifica destinata a svilupparsi ulteriormente in futuro. La Joma parteciperà all’evento anche con altro materiale che sarà posizionato sul percorso e con un piccolo store che sarà allestito nella zona di arrivo, al campo di atletica di Sanremo, dove poter acquistare capi tecnici di running.

“Il legame con il mondo dell’atletica leggera, la crescita degli eventi in tutto il mondo e l’incremento esponenziale dei praticanti, nonché il DNA di Joma, tra i brand di riferimento a livello mondiale sia per divisione tessile che per le calzature, è alla base della scelta di Joma di incrementare gli investimenti in questo specifico ambito – ha affermato Mauro Conti, Responsabile Marketing e Sponsorizzazioni Italia di Joma Sport – Da questo e dal prestigio che può rappresentare per Joma essere a fianco di un evento in forte espansione come la Maratona di Sanremo, nasce la partnership che vedrà Joma e Sanremo Marathon insieme al via di questa seconda edizione. Tale intesa contribuirà certamente nel percorso di crescita e affermazione di Joma come marchio tecnico per il mondo running, e contestualmente consentirà a Sanremo Marathon di potersi avvalere di un partner tecnico di respiro internazionale, che ha fatto del running una delle proprie discipline di riferimento, sia per quanto riguarda il tessile che le calzature”.

“Presentiamo in anteprima l’immagine della maglietta ufficiale della Sanremo Marathon 2018 – ha commentato il Responsabile Sportivo della maratona di Sanremo Gianfranco Adami – Il nostro impegno, concretizzatosi con l’accordo stretto con Joma, è quello di offrire a tutti i partecipanti una maglietta tecnica di qualità, che possa rappresentare un ricordo della nostra manifestazione. L’obiettivo è infatti quello di organizzare un evento sportivo in linea con le aspettative dei podisti, ma anche di accogliere nel migliore dei modi tutti coloro che, approfittando della gara, si recheranno nella riviera ligure per trascorrere qualche giorno nel nostro territorio”.

L’organizzazione intanto ha confermato l’evento con il mito dell’ultramaratona Marco Olmo che la sera prima della gara (sabato 8 Dicembre) incontrerà i partecipanti alle ore 18 presso una sala del Casinò di Sanremo, e presenterà nell’occasione il suo ultimo libro sulla corsa nel deserto “Correre nel grande vuoto”.

Le iscrizioni alle tre gare del 9 Dicembre (maratona, 10 Km e Family Run) proseguono sul sito ufficiale: www.sanremomarathon.it. La Sanremo Marathon è presente anche su Facebook e su Twitter.