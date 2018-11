È stato firmato questa mattina il Protocollo d’intesa tra il Comune di Imperia e la Casa Circondariale del Capoluogo finalizzato all’integrazione socio-lavorativa dei detenuti considerati meritevoli. A siglare il documento il sindaco Claudio Scajola e il direttore Francesco Frontirrè.

L’obiettivo del Protocollo è il reinserimento dei soggetti in esecuzione di pena ritenuti idonei, anche in vista di un loro futuro post-detentivo. Attraverso una pianificazione integrata e progetti operativi individuali, i detenuti verranno impiegati in attività di pubblica utilità all’interno del territorio comunale.

“Con questa firma ribadiamo quanto è sancito dalla nostra Costituzione, e cioè che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato”, commenta il sindaco Scajola. “Ritengo che per queste persone l’impiego in attività lavorative favorisca il loro reinserimento nella vita sociale. Un percorso di questo genere, con le competenze che potranno acquisire, permetterà loro di immaginare una qualche forma di futuro al termine della detenzione”.