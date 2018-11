Decreto Genova. Il ministro Toninelli esulta in aula per il tanto atteso condono della villetta di suo cognato. La senatrice di Forza Italia Bernini protesta invece per il mancato condono di quella di suo zio.

Incentivi alla crescita demografica. Alle coppie che faranno il terzo figlio sarà assegnato un terreno che verrà poi coltivato gratis da un deputato 5 Stelle. Finalmente un provvedimento serio.

Movimento 5 Stelle–Lega, è scontro sui rifiuti. Alla fine Di Maio si getta nella plastica e Salvini nell’umido.

Vaticano. In conferenza stampa, Papa Francesco denuncia: “C’è la manina dell’Islam dietro la modifica al testo del Padre Nostro. Nel contratto coi cardinali non si faceva menzione di queste 72 vergini ad attendere i papi defunti in Paradiso”