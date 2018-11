Entro il 30 novembre i bus all’idrogeno saranno in esercizio sulla linea Sanremo-Taggia. Si sta completando l’asfaltatura del piazzale della stazione di rifornimento in valle Armea, operazione richiesta dalla multinazionale francese Air Liquide, fornitrice del carburante. I tre bus a idrogeno sono dotati di un motore elettrico e silenzioso. Come i filobus non inquinano durante il passaggio nei centri cittadini, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.