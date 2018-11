“Siamo nuovamente giunti al 25 Novembre e, come ogni anno, lo Sportello di Ascolto Noi4You ha deciso di far sentire la sua voce, promuovendo un evento che ha come scopo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, per non dimenticare TUTTE quelle donne che negli anni hanno subito violenza o sono state uccise per mano di uomini che poco prima erano innamorati di loro…

Le tragedie purtroppo sono ancora troppe, per questo lo Sportello continua incessante la sua attività.””

Continua la Dottoressa Sciolla (psicoterapeuta e Responsabile dello Sportello) :

“Se vogliamo che le donne parlino, si evolvano, denuncino, dobbiamo dar loro ascolto! Per questo è stato organizzato un Convegno che si terrà a Bordighera il prossimo 25 novembre, alle ore 18 al palazzo del Parco, in cui le Forze dell’Ordine, i Servizi Sociali ed il territorio stesso, si uniscono per far comprendere quanto sia fondamentale fare denuncia; un modo per contrastare il pregiudizio di ancora troppe donne che temono ritorsioni rispetto al loro legame con i figli nel caso di denuncia”.

Abbattere i pregiudizi sembra essere dunque il tema portante di questa giornata.

Al convengo interverranno rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri inoltre: un Magistrato, la responsabile del Distretto Socio Sanitario e la coordinatrice del Centro anti violenza, il Primario del Pronto Soccorso e naturalmente “le protagoniste di Noi4You”.

Al termine del dibattito, l’attrice Chiara Giribaldi allieterà la serata con una commedia teatrale dai toni vivaci e allegri.

Verrà inoltre proiettato, in anteprima assoluta il video “IO DICO NO” realizzato insieme alle associazioni presenti in zona, che sensibili al tema hanno deciso di partecipare attivamente alla realizzazione: CAV di Taggia e Sanremo; Zonta Club Imperia, Sanremo, Bordighera e Ventimiglia; Fidapa Imperia, Sanremo, Bordighera e Ventimiglia; Lions Club Imperia , Sanremo, Bordighera e Ventimiglia; Panathlon Imperia; Associazione Donne Medico; Sportello antiviolenza di Imperia e “Noi 4 You” Bordighera; Sportello antiviolenza Asl Imperia, Sanremo, Ventimiglia; Lilt, Associazione Cuore in Movimento; Luca Bruna e il suo sfaff di maratoneti, le realtà del territorio che hanno aderito al progetto.

Lo Zonta Club e lo Sportello Noi4You saranno inoltre felici di poter offrire a tutti un buffet finale per concludere la giornata impegnativa.

Durante tutta la durata dell’evento alcune volontarie si occuperanno dei più piccini attivando un Baby parking sempre gratuito.

Si ringrazia lo Studio Associato Psicologi-Psicoterapeuti Giachero-Calati per aver donato l’ambiente virtuale interattivo “Il Veliero” che permetterà all’associazione NOI4YOU di evolvere professionalmente l’offerta alle utenti.

Questa giornata è dedicata in tutto il mondo alla lotta contro la violenza sulle donne per dar voce alle vittime. Il convegno intende trasmettere il messaggio che la CONOSCENZA è l’unica strada per poter evolvere e contrastare la violenza.

Un ringraziamento particolare al Sindaco di Bordighera e all’Amministrazione Comunale per la gentile concessione del Palazzo del Parco.