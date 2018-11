Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Una decina di ragazzi al rientro dalla discoteca Kursaal di Bordighera nell’ottobre 2015 aveva “assaltato” il treno Ventimiglia-Genova. Gli unici due presunti vandali (all’epoca di 16 e 17 anni) ora sono stati assolti dal Tribunale dei Minori di Genova dall’accusa di interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. I ragazzi dopo essersi seduti sui binari ed aver costretto il macchinista a fermare il treno, erano saliti, avevano tirato il freno di emergenza e svuotato gli estintori, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)