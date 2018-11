Pronta risposta del consigliere comunale di Vallecrosia, Fabio Perri, in merito all’ipotesi relativa alla chiusura della scuola di Sant’Anna.

“Una notizia sconcertante dopo che nel mese di maggio grazie ai diversi incontri e la manifestazione fatta con tutte le forze politiche genitori e ragazzi si era giunti all’ufficiale comunicazione che la scuola non si sarebbe più chiusa e che si continuava il percorso di istruzione – afferma Perri – Oggi invece, come un castello di sabbia pare debba crollare tutto. Allora a gran voce chiedo un attenzione particolare e una presa di posizione forte amministrativa, perché non si può accettare che dopo solo un mese di scuola si arrivi a decretare una chiusura quando si era dichiarato il contrario. Non si può prendere in giro una comunità. Non si possono prendere i giro i ragazzi ed i bambini. Adesso come amministratori e mi rivolgo anche al Sindaco e la sua maggioranza dobbiamo attuare quello che si è professato in campagna a elettorale: METTERE IL VINCOLO SCOLASTICO SULL’AREA per tutelare e garantire continuità scolastica”.