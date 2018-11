Come ogni anno – nell’ambito del Festival chitarristico internazionale, in svolgimento al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo – l’Orchestra Sinfonica accompagna alcuni dei più grandi chitarristi di fama mondiale in uno speciale concerto, giovedì 22 novembre alle 17. La direzione è affidata anche in questa occasione al Direttore Artistico e Stabile Maestro Giancarlo De Lorenzo ed i tre solisti che si esibiscono sono: Katarzyna Smolarek, Martìn Madrigal e Cecilio Perera.



In programma:

– Concerto per chitarra e piccola Orchestra di Heitor Villa-Lobos, con Katarzyna Smolarek

– Tangata de agosto per chitarra ed Orchestra di Màximo Diego Pujol, con Martìn Madrigal

– Canzoni dello Yucatan, con Cecilio Perera

Quisiera di Guty Cárdenas (1905/1932)

Acuarela a Mérida di Miguel Ángel Gallardo (1901/1977)

La mestiza di Chan Cil (1849/1910)

Toccata de Pasquini di Leo Brouwer

– The Beatles, con Cecilio Perera

Sgt. Pepper´s lonely hearts club band

With a little help from my friends

She´s leaving home

When I’m sixty-four

A day in the life

– Fantasia Op. 19 di Luigi Legnani (1790/1877), con Cecilio Perera

Perera chitarrista di fama internazionale, conosciuto per musicalità, espressività e virtuosismo, si cimenta in un ampio e versatile repertorio musicale che spazia tra il folklore medievale, rinascimentale, barocco, classico, romantico, contemporaneo e latino-americano. La sua arte lo ha portato ad esibirsi come solista nei più importanti teatri del mondo a New York, Salisburgo, Linz, Qingdao, San Pietroburgo, Hannover, Toronto, Boston, Città del Messico, L’Avana, Costa Rica e, naturalmente, Italia.

Madrigal è considerato dalla critica come uno dei migliori chitarristi messicani per il suo grande senso musicale e per la sua raffinata tecnica. Nato a Torreón ha studiato con Pedro Sergio Salcedo in Nuevo León ed Angel Romero in California. Possiede un tocco delicato unitamente alla potenza del suono; artisti come Oliva, Diego, De León García, Cantù, Ramírez Cera, Aragón, Benítez e Chavaría, gli hanno dedicato alcune loro opere che lui ha successivamente eseguito. E’ responsabile del corso di chitarra alla Scuola Superiore di Musica dell’Università Autonoma di Coahuila, dove lavora come insegnante ed esecutore.

La Smolarek, vincitrice della 3° edizione del “Concorso Chitarristico internazionale Città di Sanremo” nel 2017, è nata nel 1995 in Polonia. Ha iniziato a suonare ad 8 anni nella scuola di musica della sua città con la Profe.ssa Przyłęcka ed il Prof. Bałauszko. Dal 2015 studia all’Università di Salisburgo con il Prof. Tamayo. Ha ricevuto più di 20 premi in concorsi nazionali ed internazionali.

Biglietti: intero, 15 €; ridotto 12 € (solo Soci COOP).

Abbonamenti: 10 ingressi, 100 €; 10 ingressi studenti, 20 €; 15 ingressi iscritti ad Associazioni Musicali 120 €.

Gli abbonamenti sono prenotabili allo 0184 505764 e ritirabili agli uffici di Villa Zirio in Corso Cavallotti 51 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12), oppure al Botteghino del Teatro del Casinò a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto. Biglietti ed abbonamenti sono anche acquistabili direttamente sul Sito www.sinfonicasanremo.it, cliccando su “Info” e quindi su “Prezzi ed Abbonamenti”.