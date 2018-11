Gli studenti delle terze medie dovranno, entro il prossimo mese di gennaio, scegliere la Scuola Superiore nella quale proseguire gli studi. E’ un momento importante della vita dei più giovani che inevitabilmente segnerà il loro futuro e la professione che svolgeranno.

Le opportunità offerte dallo storico Istituto “Colombo” di Sanremo, con sede staccata di Arma di Taggia, sono molteplici e, in generale, potranno costituire una ghiotta opportunità per le ragazze e i ragazzi delle terze medie che dal 7 al 31 gennaio dovranno iscriversi ai corsi di studio superiori.

Il nuovo indirizzo “Relazioni Internazionali per il Marketing” forma un Ragioniere che ha competenze sia nell’ambito della comunicazione aziendale, con l’utilizzo di ben tre lingue straniere (inglese, francese e russo) e appropriati strumenti tecnologici, sia nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. Quindi un indirizzo molto moderno e proiettato su un futuro inevitabilmente sempre più internazionale.

L’ indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni con articolazione Informatica”, che ha preso avvio lo scorso anno, è un corso di studi altrettanto moderno che forma un Perito con competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di comunicazione, e che è in grado di progettare, installare e gestire sistemi informatici, basi di dati e reti di sistemi di elaborazione. Nel triennio sono previste ben 16 ore alla settimana di discipline informatiche e laboratori.

Questi due indirizzi innovativi si aggiungono agli altri indirizzi già presenti e con una lunga e proficua tradizione: Amministrazione Finanza e Marketing (Ragionieri), presente in entrambe le sedi, Costruzione, Ambiente e Territorio (Geometri), Sistemi Informativi Aziendali (Programmatori), Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate, presenti nella sede di Sanremo, e Liceo Scientifico Sportivo, presente nella sede di Arma di Taggia come unica sede provinciale.

Così le prof.sse Carla Persico e Luciana Biamonti, referenti all’orientamento nelle due sedi dell’Istituto del “Colombo”: “La nostra Scuola si apre al futuro, con due indirizzi innovativi, e altri cinque di grande tradizione che ci hanno dato molte soddisfazioni in questi anni, avvalendoci dei nostri tanti laboratori che costituiscono uno dei nostri punti di forza, insieme a numerosi progetti. La nostra Scuola è risultata tra l’altro la prima in provincia nel settore economico, secondo le analisi di qualità effettuate dalla Fondazione Agnelli. Tra i vari progetti, oltre ai corsi per conseguire le certificazioni linguistiche, la nostra Scuola ha vinto numerosi progetti europei (PON) volti ad ampliare le competenze dei ragazzi con metodologie innovative, attraverso l’intervento di esperti del territorio e interessanti uscite didattiche, totalmente gratuite per gli studenti in quanto finanziate dall’UE”.

Da questa settimana iniziano i cosiddetti “saloni dell’orientamento” organizzati dall’amministrazione provinciale e successivamente gli Istituti, tra dicembre e gennaio, proporranno i loro “open day” per consentire ai ragazzi e alle loro famiglie di ottenere ampie informazioni sulle Scuole Superiori della provincia e sui vari indirizzi di studi proposti.