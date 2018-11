Rari Nantes Imperia cede ad un Savona troppo forte ed, alla Felice Cascione, il tabellone recita 1-23.

Dopo l’esordio vincente ad Albenga, i ragazzi di Rosso incappano nella prima sconfitta stagionale ed il punteggio rispecchia il divario in vasca tra le due squadre.

Nel secondo periodo, è arrivata la rete della bandiera giallorossa firmata da Luca Paganoni mentre tra gli ospiti ha ottimamente figurato il grande ex di turno, Nicola Taramasco.

R.N.IMPERIA – R.N.SAVONA 1-23

(0-5; 1-7; 0-8; 0-3)

IMPERIA – DiLionardo, Paganoni 1, Pario, Sapino, Lucia, Rossi M., Grosso, Ferrari, Cipriani, Murialdo, Rossi R., Demasi, Ventura. All.: Rosso

SAVONA: Valenza, Brando, Bragantini 6, Felline, Galleano 2, Gastaldello 3, Urbinati 5, Taramasco N. 2, Di Murro 3, Nuzzo 2, Polidoro, Cora, Marchetto, Aschiero, Giordano. All: Mistrangelo

Arbitro: Cossu

Sup. Num.: Imperia 0/2; Savona 4/7