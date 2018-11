E’ arrivato il debutto stagionale 2018/19 per gli Esordienti della Rari Nantes Imperia, settore Nuoto. A Loano, le compagini allenate da Davide Sciocchetti e Federica Atzori hanno sgranchito i muscoli ed avuto un primo confronto con i pari età di tutta la regione.

La gara di ieri, ha segnato il ritorno da allenatore di Davide Sciocchetti sulla panchina della Rari Nantes Imperia. Il tecnico ha testato i suoi Esordienti A (la divisione di categoria A e B, è dovuta alla differenti età degli atleti) dopo ormai due mesi di allenamenti. In vasca sono scesi: Leon Paolo Spano, Martina Fratoni, Lorenzo Boero, Rebecca Luongo, Fabiano Rossi, Francesco Alberti, Simone Forte.

Molto soddisfatta anche l’allenatrice degli Esordienti B, Federica Atzori, ormai veterana della disciplina. I nuovi innesti (Novaro, Pirero, Chiara Rossi ed Irene Rossi) hanno avuto un buon impatto sulla gara mentre gli atleti più esperti, che già facevano parte del gruppo nella scorsa stagione, hanno avuto miglioramenti sui crono personali. In vasca, tra gli Esordienti B sono scesi: Roberta Ascheri, Frida Callari, Linus Callari, Tommaso Gamba, Pietro Novaro, Pietro Pirero, Martina Rigardo, Chiara Rossi, Irene Rossi, Filippo Saluzzo e Siria Tassone.