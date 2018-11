Scenderanno in piazza Lunedì 26 Novembre i Tabaccai della nostra provincia a Ventimiglia per dire no all’ordinanza del Sindaco Ioculano che vieta l’utilizzo delle Slot dalle 7 alle 19 su tutto il territorio comunale della città di confine. Una ordinanza che sta ricevendo consensi ma anche proteste da parte degli operatori e delle associazioni di categoria. Intanto sempre l’associazione dei Tabaccai della Provincia annuncia ricorso al TAR contro ‘ordinanza