Nel 2017 si sono verificati in Liguria 8.680 incidenti stradali che hanno causato la morte di 87 persone e il ferimento di altre 11.082. Rispetto al 2016, per l’Istat aumentano sia gli incidenti (+4,8%) che i feriti (+6,8%). In controtendenza rispetto ai dati nazionali cresce considerevolmente il numero di vittime della strada (+50,0%), a fronte di un più contenuto aumento del dato nazionale (+2,9%). Sull’Aurelia in totale sono aumentati gli incidenti (248 contro i 187 del 2016). Incidenti aumentati a Genova, La Spezia e Imperia e diminuiti solo a Savona. L’A26 è l’autostrada che nel 2017 ha registrato il maggior numero di morti (4).