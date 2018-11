È iniziato in settimana il progetto “poliziotto per un giorno”, nato per avvicinare le più giovani generazioni alla Polizia di Stato e alla legalità.

Il progetto si sostanzia in delle “visite” in Questura ove i poliziotti accolgono gli alunni delle elementari e insegnano loro il rispetto delle regole.

Primi a partecipare sono stati gli alunni della classe quarta della scuola primaria di Pontedassio, accompagnanti delle loro maestre, che si sono cimentati in quiz interattivi, appositamente ideati per stimolare la curiosità e il confronto sulle tematiche della legalità.

Ai ragazzi sono stati poi mostrati i locali della Polizia Scientifica ove gli esperti hanno catturato la loro attenzione grazie ai sofisticati macchinari e hanno rilevato le loro impronte, simulando un vero identikit.

Infine hanno potuto ammirare le Volanti e le moto della Polizia, messe a loro disposizione mentre gli operatori gli spiegavano, oltre al loro funzionamento, l’importanza di chiamare sempre il numero unico delle emergenze, il 112 NUE, ad ogni avvisaglia di pericolo.

Al termine della mattinata gli è stato consegnato l’attestato di “Poliziotto per un giorno”, firmato dal Questore della provincia di Imperia, così da lasciare un ricordo tangibile della giornata passata insieme ai loro nuovi amici poliziotti.