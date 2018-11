Nel fine settimana appena trascorso al Golf degli Ulivi di Sanremo si è svolta la Pro Am Unogas una 36 buche medal a squadre di quattro giocatori composte da un Professionista e tre dilettanti.

Pro Am Unogas

36 buche medal, 2 ris. – Sabato 17 e Domenica 18 Novembre 2018

1° Squadra Lordo Federico Maccario – Enzo Milan

Cesare Fregni – Goffredo Formato 132 + 134 266

1° Squadra Netta Alessandro Tadini – Giuseppe Peirano

Roberto Cuccolini – Emanuel Georgoudis 124 + 120 244

2° Squadra Netta Marco Crespi – Dino Tarabini

Simona Corna – Giuseppe Mariani 128 + 120 248

3° Squadra Netta Leonardo Motta -Alberto Crosa Galant

Pietro Bagna – Nicolo Bagna 124 + 125 249

4° Squadra Netta Paolo Terreni – Giuseppe Colombo

Oscar Albricci – Francesco Masin 130 + 124 254

5° Squadra Netta Luca Cianchetti – Marco Simone

Mauro Biscuoli – Roberto Mangifesta 134 +121 255

1° Squadra Netta della 2^ Giornata

Alessandro Grammatica – Cristiano Vergani

Mario Citterio – Armando Scandolera 125

Nearest to the Pin buca 9 : Maschile Bruno Frontero mt 0,33

Femminile Elisabetta Geloso mt. 2,80

Nearest to the Pin buca 9 : Maschile Maurizio Gatti mt. 1,07

Femminile Shirayeva Bogdanova mt. 1,05

Sabato 24 novembre e domenica 25 novembre si giocherà il Bastone d’Oro & d’Argento, gara storica del Club infatti le prime edizioni risalgono agli anni ’30. La formula di gara prevede una 36 buche medal per la prima categoria (0/15) e una 36 buche stableford per la seconda categoria (16/36).