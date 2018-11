Oggi, lunedì 19 novembre, nel Principato di Monaco si celebra la Festa Nazionale, in occasione di Saint Rainier. In questa occasione la popolazione monegasca rende omaggio ai suoi Principi.

L’Accademia dello Stoccafisso di Imperia ha l’onore e il privilegio di essere stata invitata alla festa monegasca per cucinare il tradizionale piatto dello stoccafisso all’onegliese. A Monaco saranno presenti il Presidente dell’Accademia, Sergio Lanteri e gli chef Stefano Zerbone, Lodovico Rolfo e Guido Marchese.

I festeggiamenti prevedono una serie di spettacoli, concerti e cerimonie e la presenza dell’Accademia, emanazione del Comitato di San Giovanni, contribuirà a rendere partecipe anche la Città di Imperia, con le sue tradizioni e la sua cultura gastronomica.