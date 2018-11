Ranabo 1946 – BC Ospedaletti 14-10

Ranabo 1946: Alex, Akim, Rihanna, Nicolas, Midou, Francy, Dany, Roby, Manu, Denny, Simo, Sami. Istruttore Simone Sandel

Sabato mattina ha preso il via anche il campionato della provincia di Imperia per gli Aquilotti Senior della Rari Nantes Bordighera 1946. Ospiti presso le mura amiche della palestra Conrieri di via Pelloux, il BC Ospedaletti di Giovanni Amato e del Presidente Davide Morabito. Le due società hanno deciso in estate di stringere una solida collaborazione. I Team Under 13 Élite ed Esordienti sono un progetto mirato a garantire un buon futuro per i nostri bambini appassionati della palla a spicchi. Viene naturale pensare in positivo nel veder scendere in campo 24 Mini atleti, facenti parte delle due compagini Aquilotti, categoria che prevede la partecipazione di bimbi nati nel 2008/2009 con ammessi i 2010.

Clima di festa sia sul campo, sia nella folta cornice di pubblico. La gara prende il via e si susseguono fin da subito delle bellissime fasi di gara dove ai primissimi canestri dei padroni di casa, rispondono quelli dei piccoli Orange. Verranno giocati i consueti sei tempi di gara da sei minuti, dove alla fine di ogni mini tempo si azzera il punteggio e vengono assegnati tre punti al team che ha segnato più canestri ed uno a chi ne ha scritti meno a referto. Al termine della gara, i bianco blu si aggiudicheranno quattro tempi, due a favore degli Orange per il 14 a 10 finale. È tempo di correre a scambiarsi un “cinque” e a fare una foto tutti insieme.

“Siamo tutti soddisfatti per la bella mattinata trascorsa” commenta a fine gara il responsabile del Settore Minibasket Ranabo 1946 “oggi sono scesi in campo 24 piccoli atleti. Il BCO quasi interamente sotto età con tanti bimbi del 2009 mentre sul nostro fronte sono sette i nati 2008, due 2009 e ben tre nati 2010. Entrambe le società stanno svolgendo un lavoro capillare presso le scuole per portare alla conoscenza di tanti bambini, la nostra disciplina sportiva che si basa sulla lealtà, il rispetto delle regole ed il divertimento.

Quest’anno non siamo riusciti ad iscrivere il Team Junior 2009/2010 ammessi 2011 nei tempi giusti, ma con l’arrivo di nuovi bambini, conteremo di presentarci a gennaio per partecipare ad una nuova avventura. All’esordio anche il nostro Istruttore Minibasket Simone Sandel che ha rinnovato da pochissimo il suo impegno verso i bimbi più piccoli.”