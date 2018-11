Campionato basket Serie D – settima giornata

Valpetronio – Bvc Sanremo 68-36 (19-14, 11-5, 20-7, 18-10)

Valpetronio: Callea 4, Sambuceti, Calzolari 17, Ferri 6, Maggi 7, Bernardello 12,

Bottaro 6, Tasso 4, Massucco 8, Delpino 4. Coach: Vaccaro.

Bvc Sanremo: Fiore 10, Di Vincenzo 2, Deda 6, Tacconi Daniele, Genovese, Ez Zahidi 5, Massa, Tacconi Davide 13. Coach: Deda.

Secca sconfitta dell’incompleto Bvc Sanremo sul campo del Valpetronio.

L’allenatore-giocatore Alessandro Deda: “Nelle condizioni in cui abbiamo affrontato questa trasferta non potevamo fare molto di più, siamo rimasti in partita fino quasi all’intervallo lungo, poi siamo crollati anche per la netta superiorità fisica degli avversari”.

Campionato Under 16

Varazze – Bvc Sea Sanremo 35-55

Bvc Sea: Tavanti 18, La Cognata 16, Marqishiq 8, Rebaudo 5, Capodiocasa 4, Perdeva 2, Zorzan 2. Coach: Mauro Bonino.

Prima vittoria stagionale per la squadra Under 16 del Bvc Sea Sanremo.

Il coach Bonino: “I ragazzi sono stati bravissimi a non calare mai di ritmo e a rimanere concentrati. Ci voleva una vittoria anche perché impegno e presenza in allenamento non sono mai mancati”.