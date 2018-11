Nel tardo pomeriggio di ieri in via Manzoni a Sanremo, un 70enne disabile su una carrozzina elettrica è stato avvicinato da una coppia. I due gli hanno sfilato dal polso un costoso Rolex.

Sono stati subito allertati i vigili urbani che hanno bloccato i due mentre stavano per salire su un’auto. Si tratta di un uomo e una donna dell’Est Europa, già noti alle forze dell’ordine. I due rischiano una denuncia per rapina, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”