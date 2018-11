Il cantiere sanremese “Permare Amer Yachts” comunica che al Boat Builder Awards 2018, tenutosi il 13 novembre ad Amsterdam, ha vinto nella categoria “Environmental initiative” (Iniziativa ambientale) per il suo superyacht sostenibile Amer Twin 94.

L’ultimo Amer 94, varato ad agosto 2018, il primo motorizzato con due Volvo Penta IPS 1350, è stato costruito dal Cantiere Permare con l’intento di ridurre il suo impatto ambientale.

La scelta del tipo di motorizzazione, i generatori a velocità variabile contribuiscono alla riduzione dei consumi e dell’inquinamento.

Per i ponti, al posto del tradizionale teak, è stato scelto il sughero.

Sul fly sono stati usati materiali riciclati e riciclabili.

Al posto della tradizionale antivegetativa è stata adottata una pellicola adesiva speciale (consiste in una pellicola applicata al posto della tradizionale vernice che consente di evitare i costi annuali di trattamento in quanto ha una durata di 4/5 anni) assieme a diverse altre soluzioni eco-friendly.

Questo favoloso yacht è disponibile per visite e prove in mare presso i Cantieri Permare a Sanremo.