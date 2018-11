Smaltita la gioia per la vittoria al fotofinish contro il Ligorna, la Sanremese si sta preparando per la gara interna di domani contro l’Arconatese. Fischio d’inizio alle 15.

“Stiamo lavorando bene nonostante i molti impegni di questo mese – dichiara il tecnico Alessandro Lupo alla vigilia – nell’ambiente si sta pensando alla partita di Lecco, ma per me quella più difficile è sempre la prossima. Domani arriverà a Sanremo una squadra difficile da affrontare e dobbiamo concentrarci su questo impegno senza pensare troppo al futuro”.

Per il match di domani Lupo dovrà fare a meno, in mezzo alla difesa, del 2000 Giubilato per via di uno stiramento.

L’Arconatese, reduce dalla vittoria interna (2-1) nel turno infrasettimanale contro la Pro Dronero, naviga a metà classifica con un bottino di 13 punti, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Come la Sanremese ha una gara da recuperare.