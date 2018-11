Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

In Costa Azzurra, a Beausoleil, un ragazzino di 11 anni si è tolto la vita, lanciandosi da un ponte poco dopo essere uscito dal collegio Bellevue dove studiava. Il giovane aveva annunciato a due compagn di classe la sua intenzione di suicidarsi. I compagni hanno avvertito i propri genitori che a loro volta hanno contattato i genitori dell’11enne. Il corpo del ragazzo è stato trovato poco dopo ai piedi di un ponte. Come riporta “Nice Matin”, l’11enne a scuola, alcune ore prima, sarebbe stato punito dagli insegnanti perché durante le ore di lezioni stava giocando con il proprio cellulare.

