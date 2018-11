Oggi, sabato 17 novembre dalle 20, il Comitato di San Giovanni di Imperia prosegue il suo percorso gastronomico di CamminMangiando, questa volta a Cantalupo, vicino a Varazze.

In collaborazione con la locale Associazione di San Giovanni Battista – Cantalupo 1907, gli chef di Ineja Food, proporranno il loro personale abbinamento fra il pesce stocco, tipico dei mari del nord e le olive taggiasche.

Saranno il professor Bruno Guasco e Stefano Zerbone a presentare uno dei piatti tradizionali e più noti di Imperia: il branda, cucinato secondo la ricetta tipica del nostro comitato e inserito nel menù dell’evento.

L’appuntamento di Cantalupo, che si ripete ormai da anni, vede protagonista lo stoccafisso, in un mix fra tradizione e gusto. Ineja non poteva mancare.