Per la Michelin dai 10 ristoranti stellati, presenti un anno fa sulla Guida in Liguria, si è scesi a 6. “La Conchiglia” di Arma di Taggia e San Giorgio di Cervo hanno perso la stella per il giudizio degli ispettori, all'”Agrodolce” di Imperia lo chef stellato si è invece trasferito a Brescia. In provincia di Imperia le stelle sono rimaste a “Sarri” a Porto Maurizio ed a “Paolo e Barbara” a Sanremo. Per il rapporto qualità prezzo in provincia di Imperia sono stati segnalati “Didù” a “Oneglia” e Terme a Pigna, come scrive “La Stampa”.