“AIGA SpA informa che le lavorazioni effettuate tra il 14/11/18 ed il 15/11/18 sono terminate, ma non sono state definitive. Si rende necessario eseguire una nuova chiusura straordinaria dell’alimentazione idrica per il giorno di lunedì 19/11/18 dalle ore 9:00 alle ore 0:00 del 20/11/18, salvo complicazioni in itinere.

Le zone interessate saranno:

– Via Tenda

– Via Trossarelli

– Quartiere delle Marina San Giuseppe

– Corso Limone Piemonte

Al ripristino del normale funzionamento della rete si potranno avere fenomeni di torbidità transitori.

La cittadinanza potrà utilizzare l’autobotte di rifornimento acqua potabile che sarà posizionata in Corso Limone Piemonte.

Ci scusiamo per il disagio.

AIGA SPA”