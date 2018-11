“Proseguono gli incontri con la popolazione- afferma il Sindaco Armando Biasi – il prossimo appuntamento sarà dedicato al ruolo della polizia locale, i nostri agenti rivestono un funzione di rilievo nella sicurezza dei nostri concittadini. Riteniamo giusto trasmette alla popolazione il loro ruolo e le loro competenze. Inoltre, sono particolarmente soddisfatto di poter affrontare con la popolazione l’argomento della videosorveglianza,, un supporto fondamentale per il controllo del territorio. Invito i cittadini a partecipare alla riunione di lunedì 19 , per avere un confronto con l’Amministrazione su questo tema importante. E’ fondamentale che i cittadini abbiamo un momento in cui esprimere un ‘opinione su argomenti fondamentali per la comunità. L’Assemblea pubblica è un momento importante di coinvolgimento della popolazione, sinonimo di democrazia e di crescita dell’intera comunità. I consiglieri hanno modo di esprimersi in Consiglio comunale, questo tipo di iniziativa, invece, deve dare spazio e voce ai cittadini, che possono avere un contatto diretto con l’Amministrazione, senza filtri.